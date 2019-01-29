В Мариуполе полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" (Надир Салифов) прибыл в Донецкую область для установления "воровского порядка".

Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько.

"Он приехал в Украину под чужой фамилией и по - отцу, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области.

Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: кое у кого изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал Кисько.

"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место - мордой к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Недавно из Украины выдворили криминального авторитета "Арчи".