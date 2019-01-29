В Мариуполе полиция сорвала уголовную сходку [ Редактировать ]
В Мариуполе полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" (Надир Салифов) прибыл в Донецкую область для установления "воровского порядка".
Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько.
"Он приехал в Украину под чужой фамилией и по - отцу, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области.
Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: кое у кого изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал Кисько.
"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место - мордой к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Недавно из Украины выдворили криминального авторитета "Арчи".
по теме
У Рівному парубок понівечив поліцейське авто
Навіщо утнув таке, та як на це відреагували у поліції?
У Києві викрили два борделі
"Інтимний" бізнес у центрі міста налагодила 32-річна тернопільчанка - на неї "працювали" 12 жінок
Теракти у Північній Ірландії: чи готується Британія до протистояння?
Нова атака доморощених терористів Північної Ірландії - члени забороненої організації "Нова ІРА" підірвали автомобіль із вибухівкою
У Північній Ірландії викрили терористичну мережу
Автівка зупинилася поблизу будівлі суду і за мить - із машини стрімголов вибігає водій, за кілька хвилин надходить дзвінок з попередженням про бомбу
В Польше арестовали четырех украинцев
В Люблине арестовали на три месяца четырех украинцев