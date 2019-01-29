Чехія планує подвоїти квоту на працевлаштування українців. Уряд розглядає можливість розширення програми, що функціонує з 2016 року. За нею щороку до країни приїздить 21 тисяча українських заробітчан.

Чеські посадовці зауважують, сьогодні на ринку праці високий попит на кваліфікованих спеціалістів, який неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів. А українців тамтешні роботодавці шанують за професійність та працелюбність.