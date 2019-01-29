В Днепре школьница выпала с балкона 11 этажа (фото) [ Редактировать ]
28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома. От полученных травм школьница скончалась на месте, сообщает "Информатор".
Фото: "Информатор"
Инцидент произошел около 21:35. На данный момент правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. По словам полицейского на месте происшествия, девочка увлекалась руферством. Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон.
На месте работает следственно-оперативная группа. Девочка упала с подъездного балкона на 11-м этаже. Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна.
Ранее мы сообщали о том, что ребенок выпал из машины вместе с автокреслом.
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