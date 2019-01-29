Поблизу Широкиного бойовики застосували гранатомети [ Редактировать ]
Ранкове зведення з Донбасу - там бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців.
Попередньої доби неспокійно було біля Широкиного і Травневого - противник цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Мар'їнки та Кримського ворог застосовував стрілецьку зброю.
Жоден з українських захисників не постраждав, - звітують у штабі Об'єднаних сил. За даними розвідки, двох бойовиків знищено.
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