Ранкове зведення з Донбасу - там бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців.

Попередньої доби неспокійно було біля Широкиного і Травневого - противник цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Мар'їнки та Кримського ворог застосовував стрілецьку зброю.

Жоден з українських захисників не постраждав, - звітують у штабі Об'єднаних сил. За даними розвідки, двох бойовиків знищено.