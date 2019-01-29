В ночь на 29 января в Днепропетрвской области произошел взрыв на ЧАО "Днепровском коксохимическом заводе". В результате инцидента пострадали 5 человек, сообщили в пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Взрыв прогремел около 3 часов 30 минут в городе Каменское на территории ЧАО "Днепровский коксохимический завод". Уточняется, что в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума.

Пострадавшим госпитализировали в больницу "с ожогами в тяжелом состоянии". В 4 ч. 07 мин. подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 200 м2. Причина взрыва устанавливается.

Ранее в Йемене на рынке прогремел взрыв.