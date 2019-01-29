В Каменском на заводе прогремел мощный взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В ночь на 29 января в Днепропетрвской области произошел взрыв на ЧАО "Днепровском коксохимическом заводе". В результате инцидента пострадали 5 человек, сообщили в пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Взрыв прогремел около 3 часов 30 минут в городе Каменское на территории ЧАО "Днепровский коксохимический завод". Уточняется, что в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума.
Пострадавшим госпитализировали в больницу "с ожогами в тяжелом состоянии". В 4 ч. 07 мин. подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 200 м2. Причина взрыва устанавливается.
по теме
В ресторане Женевы прогремел взрыв (фото)
В популярном ресторане произошел взрыв
В Одесі у ресторані підірвали вибухівку
За даними поліції, спрацював радіокерований пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті
Террористы напали на отель с туристами, есть жертвы
На улице началась паника. Люди выбегали из гостиницы и соседних ресторанов и кафе
В Днепре школьница выпала с балкона 11 этажа (фото)
28 января на улице Рабочей девочка упала с балкона многоэтажного дома
В Бразилии прорвало дамбу, есть погибшие (фото)
В результате инцидента погибли десятки людей