У Києві гасили пожежу на території "Радіозаводу" [ Редактировать ]
У Києві горів деревообробний цех на території "Радіозаводу". Полум'я охопило майже 200 квадратних метрів. Ледь не зайнялася покрівля, але вогнеборці вчасно локалізували пожежу.
До гасіння залучили близько півсотні рятувальників. Причину займання наразі з'ясовують.
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