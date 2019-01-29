Жительница британского города Китли Эбигейл Томпсон (графство Уэст-Йоркшир), в течение 12 лет не замечала, что у нее в носу застряло кольцо, пишет издание Metro.

"Был нормальный день, я сидела у себя на диване и вдруг расчихалась. Потом смотрю на платок и думаю: "Это что такое?".

В платке лежало колечко, которое она потеряла в 2007 году. Оно вывалилось из носа, пока девушка чихала. Украшение британка получила в подарок на восьмой день рождения.

Фото: Metro

Ранее мы сообщали о том, что жених засудил свою возлюбленную за дорогое кольцо.