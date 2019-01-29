Маріуполь отримав гуманітарну допомогу з Литви [ Редактировать ]
Гуманітарну допомогу передала Литва до військового госпіталю Маріуполя. Йдеться про автомобіль екстреної реанімації та інше медичне обладнання. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
А представники литовсько-українського об'єднання розповіли, що допомогу направила мерія Акмянского району Литовської республіки за сприяння Міністерства закордонних справ країни.
"Была передана скорая помощь, реанимобиль полностью укомплектован. Volkswagen, возраст - 10 лет, но он находится в идеальном состоянии. Он прошел полностью документальное оформление. Также вместе с этой машиной был доставлен гуманитарный груз - это кровати функциональные, в количестве 15 штук, это 7 медицинских анализаторов и другое оборудование", - зазначив Володимир Мазур, представник об'єднання литовсько-української співпраці.
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