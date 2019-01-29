Криза у Венесуелі: Гуайдо провів переговори з Трампом [ Редактировать ]
Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, провів перемови з Дональдом Трампом. Обговорювали, як подолати гуманітарну кризу у Венесуелі.
Про військову американську інтервенцію наразі не йдеться. Хоча, за словами наближених до Білого дому політиків, Вашингтон розглядає таку можливість.
Напередодні США запровадили санкції проти венесуельського державного нафтогазового концерну. Заблокували його рахунки. Ніколас Мадуро назвав ці обмеження "намаганням Штатів захопити контроль над американськими підрозділами компанії".
"Ми і далі спрямуємо всі наші дипломатичні й економічні інструменти на підтримку тимчасового президента Гуайдо, Національних зборів та зусиль венесуельского народу з відновлення демократії. У морі є значні запаси нафти і газу. І я впевнений, що багато наших друзів на Близькому Сході - радо компенсують нам недоотримані постачання з Венесуели", - наголосив Стівен Мнучин, міністр фінансів США.
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