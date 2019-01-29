Посол США в Украине Мари Йованович рассказала, кого из кандидатов на предстоящих президентских выборах поддержит Вашингтон. При этом она назвала три приоритета, которые являются важнейшими для украинцев, передает "Голос Америки".

"Кого поддерживают Соединенные Штаты на предстоящих выборах? Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что мы поддерживаем украинский народ. Мы стоим рядом с вами, бок о бок, 27 лет независимости, 5 лет революции и войны. Ваши цели - это наши приоритеты. Почему? Потому, что стабильная демократическая Украина с процветающей экономикой это сильный партнер для Соединенных Штатов", - заявила посол.

Отвечая на этот вопрос, посол напомнила о трех приоритетах, которые, согласно результатам опросов, являются важнейшими для украинцев. Это окончание конфликта на Востоке, экономическое благосостояние и честная власть.

Говоря о самом первом приоритете - достижении мира на востоке Украины - посол США отметила, что военного способа решения конфликта с Россией нет. Единственный способ - политический, и краеугольный камень этой стратегии - минские соглашения.

"Некоторые скептики, и их много, говорят, что минские соглашения не работают, потому что Россия их не выполняет. Мы верим, что когда-то Россия таки выполнит свои обязательства по этим соглашениям. Однако, поскольку сейчас Россия их не соблюдает, США и Европа сохраняют и усиливают санкции против России. Мы заставляем Кремль платить высокую цену за агрессию. Поэтому отбросить минские соглашения означало бы отбросить нашу возможность налагать значительные экономические санкции на агрессора", - подчеркнула дипломат.

Ранее США нанесли мощный авиаудар по Сирии.