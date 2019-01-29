На фоне общего низкого уровня социальной защиты, в том числе и размеров пенсий, а также новостей о грядущих их повышениях, проблема обеспечения людей преклонного возраста необходимым уходом остается за бортом внимания СМИ, да и государства. Однако часть ответов на вопросы ухода за однокими пенсионерами может дать частный бизнес

На фоне общего низкого уровня социальной защиты, в том числе и размеров пенсий, а также новостей о грядущих их повышениях, проблема обеспечения людей преклонного возраста необходимым уходом остается за бортом внимания СМИ, да и государства. Последний всплеск интереса наблюдался в 2016 году, когда сгорел частный пансионат для людей преклонного возраста в Литочках.

Конечно, размер пенсий в Украине - тема для бесконечного обсуждения, но ведь кроме денег людям пожилого возраста зачастую нужны различные услуги по уходу. Очевидно, что чем старше становятся люди, тем сложнее им справляться с ежедневными заботами. Да и возможности подработать, чтобы улучшить свое финансовое положение, с возрастом все меньше. Для того, чтобы оценить масштабы проблемы, не слишком заметной обществу с первого взгляда - обратимся к цифрам.

Итак, по данным государственной службы статистики, на начало 2018 года в Украине было 11 725,4 тысяч пенсионеров. Конечно, многие пенсионеры еще вполне бодры и активно помогают кому-то сами, например, в воспитании внуков. Динамика возрастных групп пенсионного возраста приведена в таблице 1. Как видим - население Украины неуклонно стареет, доля людей преклонного возраста повышается, с 1990 года она выросла почти на 5%. При этом увеличивается население в возрасте старше 65 лет: как в долевом исчислении, так и по численности. Ведь только за последние 3 года таких людей в Украине стало на 320 000 человек больше.

Таблица 1. Распределение постоянного населения по отдельным возрастным группам, на 1 января, тыс. человек

Всего населения 60 лет и старше Доля населения старше 60 лет 65 лет и старше Доля населения старше 65 лет Доля населения старше 65 лет среди пожилых 1990 51556,50 9450,80 18,33 6174,60 11,98 65,33 2000 49115,00 10189,70 20,75 6818,90 13,88 66,92 2010 45782,60 9471,40 20,69 7168,80 15,66 75,69 20152 42759,70 9330,40 21,82 6675,80 15,61 71,55 20162 42590,90 9417,20 22,11 6768,90 15,89 71,88 20172 42414,90 9545,90 22,51 6867,50 16,19 71,94 20182 42216,80 679,80 22,93 6967,30 16,50 16,50

1 По данным Всеукраинской переписи населения на 5 декабря 2001 года.

2 Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Просто арифметика говорит о том, что количество людей, которым систематически необходима помощь по уходу, должно исчисляться миллионами. Хорошо, если пожилой человек не одинок, у него есть родные и близкие, которые помогают, а если это не так? Ведь по данным минздрава, каждый пятый человек преклонного возраста одинок, и эта цифра приближается к полутора миллионам.

В ситуации, когда Украина не может похвастаться хорошей системой домов престарелых и пансионатов, для всех, нуждающихся в систематической помощи и уходе, там просто не хватает мест. По данным мониторинга уполномоченного по правам человека, в 2016 году в Украине функционировало 96 домов-интернатов для людей преклонного возраста, а также 332 стационарных отделения территориальных центров системы социальной защиты. Много это или мало?

Только по данным Минсоцполитики, в постоянном уходе нуждается около 800 тыс. украинцев, тогда как число мест в домах престарелых и в стационарных отделениях составляет всего 25 тысяч. Что крайне мало для страны с населением более, чем 40 миллионов. Даже в Нидерландах, с гораздо более высоким уровнем жизни и населением в 17 млн, количество мест в учреждениях, предоставляющих уход за пожилыми людьми, составляет почти 160 тыс. А что же делать нашим пенсионерам, которые не могут позволить себе нанять сиделку на свою пенсию?

Конечно, есть (уже упомянутые выше) территориальные центры, количество сотрудников в которых не так уж велико, да и обслуживают они только совершенно одиноких людей. Наличие детей, даже много лет не помогающих, даже не общающихся с родителями будет основанием для отказа в помощи. Есть благотворительные организации, однако их возможности еще меньше, чем у территориальных центров. И каков же выход?

Как ни удивительно, в стране есть успешный опыт предоставления помощи людям преклонного возраста как эффективного бизнес-проекта. Единственной в Украине коммерческой организацией, которая с 2007 года на постоянной основе предоставляет пенсионерам услуги ухода на дому, является Центр помощи и социальной защиты пенсионеров "Пенсион". По словам его руководителя Михаила Вулаха, "еще с первых дней работы Центра вопрос ухода был актуальным, а со временем, все больше наших подопечных, заключивших договора ранее, нуждаются в уходе. Весь наш многолетний опыт работы свидетельствует о том, что пенсионерам нужны не только деньги, но и помощь в физическом уходе. Многие люди преклонного возраста обращаются в Центр "Пенсион" именно за тем, чтобы получить уход на дому. После поисков вариантов эффективной организации услуг по уходу руководством центра было принято решение организовать соответствующее подразделение в компании." Заметим, что до 2013 года единого стандарта предоставления услуг ухода на дому не было и все организации, включая Центр "Пенсион" предоставляли уход руководствуясь своими соображениями и здравым смыслом, а вот с конца 2013 года такая деятельность стала более упорядоченной, за счет утверждения стандарта, который регулирует такие услуги - ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА предоставления ухода на дому (утвержден приказом №760 Минсоцполитики от 13.11.2013 г.).

На сегодня, отдел сопровождения Центра "Пенсион" имеет в своем штате 44 сиделки и 8 мастеров, которые обслуживают подопечных центра как в столице, так и в крупных городах Украины. За каждой сиделкой закрепляется до 3 подопечных (в зависимости от объема необходимого каждому ухода и территориальной отдаленности). Каждый мастер ежедневно совершает в среднем 2 выезда, чтобы оказать помощь, для которой требуются мужские руки - починить розетки, телевизор, отремонтировать сантехнику. В большинстве случаев приходится делать на месте диагностику, оценивать объем работ, приобретать запчасти или необходимые материалы. Служба постоянно расширяется - ведь все больше подопечных центра хотят получить ту или иную услугу.

Важным элементом работы отдела сопровождения является постоянный мониторинг оценки подопечными Центра "Пенсион" качества работы сотрудников Центра. Ежемесячно (а также по факту выполнения заявок) в телефонном режиме сотрудники опрашивают подопечных, просят оценить по 10-бальной шкале насколько они удовлетворены работой центра, фиксируют все замечания и пожелания. Следует отметить, что более 90% подопечных оценивают работу на "9" и "10", то есть довольны тем, как о них заботятся. А общее количество подопечных Центра по всей Украине составляет более 1 800 человек.

Развернутый список услуг ухода от Центра помощи и социальной защиты пенсионеров "Пенсион" выглядит следующим образом:

Финансовая помощь (кроме регулярных выплат):

пересчет и проверка правильности начисления пенсии;

погашение долгов (планы рассрочки с кредиторами, ЖЭКами, банками);

переоформление банковских карт для получения пенсии, помощь в получении банковских услуг;

Доставка и покупки продуктов и товаров

закупка и доставка продуктов и товаров ежедневного потребления на рынке или в магазине, лекарств по спискам, согласованным с подопечным и предоставлением отчета с подтверждающими документами (чеки и т.д);

помощь в приобретении одежды и обуви, бытовой техники, организация доставки;

оформление заказа на покупку лекарств;

помощь в выборе мобильного телефона, лучшего тарифа, подключение к интернету, настройка компьютера, планшета, смартфона;

Помощь по дому

приготовление пищи;

мытье посуды и уборка рабочего места после приготовления пищи и приема пищи подопечным;

косметическая, влажная или генеральная уборка;

вынос мусора;

машинная стирка белья, развешивание белья на просушку;

мытье окон;

поддержание порядка в личных вещах подопечного (по согласованию);

мелкий ремонт помещения, сантехнические услуги, услуги электрика, столярные и слесарные работы;

косметический ремонт помещений, замена окон, дверей;

ремонт бытовой техники;

травля насекомых, грызунов;

установка и обслуживание фильтров для очистки воды;

установка счетчиков на воду, газ и отопление и их поверка;

Уход

необходимый уход (в т.ч. и круглосуточный за лежащими) на уровне, превышающем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ предоставления ухода на дому (утвержден приказом №760 Минсоцполитики от 13.11.2013р.): кормление, одевание, пользование туалетом, замена памперсов, бритье, обрезание ногтей, купание, мытье головы;

стрижка;

лечебные процедуры дома (уколы, компрессы, нанесение мазей и т.д.), помощь в приеме лекарств;

поддержание порядка и уход за могилами близких;

организация получения медицинской помощи;

браслет на руку для контроля давления и защиты от гипертонического криза;

Платежи

оплата коммунальных услуг;

сверка платежей с коммунальными службами;

снятие показаний счетчиков, передача показаний в соответствующие службы;

Сопровождение:

на прогулках и во время походов за покупками;

в больницу и домой после лечения, проведывание подопечного в больнице;

услуги водителя (в т.ч. посещение мед осмотра и пенсионного фонда, проведать захоронение родственников);

круглосуточно работающая тревожная кнопка;

розыск пропавших подопечных;

участие в клубах и развлекательных мероприятиях, поздравление с праздниками;

поздравление с праздниками

Юридические услуги

защита от мошенников: иски в суды, подача заявлений, оформление жалоб и претензий;

оформление субсидий;

восстановление документов и паспортов;

помощь в приватизации и расторжение договоров с другими лицами, которые не выполняют взятые на себя обязательства;

выписка посторонних из квартиры по решению суда;

оформление инвалидности и прочих документов на льготы;

переоформление пенсии для пенсионеров других стран;

Новая уникальная услуга центра Пенсион - браслет с тревожной кнопкой. К началу декабря уже 73 таких браслета гарантируют подопечным Центра получение помощи в чрезвычайных ситуациях. Ведь большинство - одиноки, большую часть времени такой человек находится один в квартире. И если вдруг ему станет плохо, а телефона под рукой не окажется - то помощь он вызвать просто не сможет. Однако при наличии браслета с тревожной кнопкой, подопечный нажимает на кнопку, вызов поступает в центр обслуживания, и помощь будет оказана максимально быстро, поскольку по вызову высвечивается адрес, телефон, контакты пенсионера, который нуждается в скорой помощи. Также в чрезвычайной ситуации, например, при потере сознаний и падении, кнопка сработает автоматически.

Вы скажете, что на фоне цифр, приведенных в начале статьи, количество подопечных Центра Пенсион не очень велико? В Украине компаний, которые длительное время предоставляют аналогичные Центру "Пенсион" услуги на коммерческой основе не существует. В местных газетах Вы можете увидеть рекламу компаний, которые предлагают финансовую помощь за право унаследовать недвижимость, но зачастую это небольшие фирмы, у которых нет даже сайта, и количественная информация о результатах их деятельности не доступна. Определенную помощь, в том числе, и уход предоставляют благотворительные организации. Самая масштабная благотворительная программа "Домашняя забота" от "Каритас Украины охватывает 2300 человек в 14 городах Украины (преимущественно - Западная часть страны - Львов, Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск, Киев, а также буферная зона территории ООС).

Так что, деятельность Центра "Пенсион" и сравнить не с кем. Не забывайте, что каждый подопечный Центра - это человек, которому оказывают необходимую помощь и он уверенно смотрит в завтрашний день, поскольку получает необходимый уход и финансовую поддержку.