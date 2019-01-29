30 января отмечают день Антона и день Антонины. Говорят: "Антонина - зиме половина". Это был своеобразный переломный момент, когда, вроде бы, половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода, и, вполне возможно, что крестьянину пришлось бы столкнуться с суровыми буднями, связанными с нехваткой припасов и корма для скота.

Однако люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.

В старину именно в день 30 января старались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь 30 января дойти до дома таким образом и не упасть, то стоит перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не пробрались в дом.

Приметы на 30 января

Если на Антона устанавливалась теплая погода, то говорили о том, что на следующий день ударят сильные морозы. "Антон хитер со всех сторон" - такая пословица существовала в старину

На Антона и Антонину пекли специальные круглые колобки из толокна и угощали ими детей - чтобы быстрее лето наступило, ведь колобки символизировали солнце

Если весь день 30 января была оттепель - жди ранней весны и хорошего улова рыбы

Если солнце 30 января показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны

Идет снег - примета к тому, что будет поздняя весна

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы будут долгими и сильными

Лиса легла на снег - будут холода. Громкий щебет синиц утром 30 января также предвещает похолодание

Если месяц лишь изредка выглядывает из облаков - можно надеяться на хороший урожай зерновых культур

У месяца 30 января рога крутые - погода будет солнечной и морозной

Ясное небо и лунная ночь - будет мало урожая

Оттепель на Антона - осадков весной практически не будет

Ясный и безветренный день 30 января - жди похолодания

Если человек родился 30 января, то он отличается веселым нравом. В качестве талисмана ему рекомендуют носить амулет с александритом или хризобериллом.

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