Пособие по безработице: кто может получить более 7 тысяч [ Редактировать ]
В Украине безработные получают помощь от 610 грн до 7700 грн. Больше всего выплачивают гражданам с выслугой лет, которые имели высокую зарплату, пишет Gazeta.
"Если человек потерял работу и не имеет средств к существованию, он имеет право на выплату. Сегодня такая помощь самая высокая - это 7700 гривен. Для тех, кто не имел ни одного дня стажа работы - 610 гривен", - заявил и о главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции.
Размер пособия зависит от размера зарплаты до увольнения и стажа работы.
"В прошлом году количество занятого населения Украины выросла на 185 тысяч человек - до 16,4 миллионов. Уровень занятости вырос с 56,3% до 57,2%", - отметил Ярошенко.
Ранее мы писали о том, что подорожает в Украине с 1 февраля.
по теме
Монетизация субсидий: как получить деньги наличными
В Украине запланировали 2 этапа монетизации субсидий
На границах с Украиной прошло два землетрясения
Во вторник, 29 января, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна произошло землетрясение
В центре Львова вспыхнул пожар (видео)
Во вторник, 29 января, в центре Львова произошел пожар
Выборы-2019: в ЦИК зарегистрировали нового кандидата
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты на выборах-2019 Сергея Таруту
Корь в Украине массово "атакует" детей
Так, глава городской ОТО напомнил, что из-за вспышки кори продлен карантин в местных учебно-воспитательных заведениях до 6 февраля