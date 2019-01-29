В Украине безработные получают помощь от 610 грн до 7700 грн. Больше всего выплачивают гражданам с выслугой лет, которые имели высокую зарплату, пишет Gazeta.

"Если человек потерял работу и не имеет средств к существованию, он имеет право на выплату. Сегодня такая помощь самая высокая - это 7700 гривен. Для тех, кто не имел ни одного дня стажа работы - 610 гривен", - заявил и о главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции.

Размер пособия зависит от размера зарплаты до увольнения и стажа работы.

"В прошлом году количество занятого населения Украины выросла на 185 тысяч человек - до 16,4 миллионов. Уровень занятости вырос с 56,3% до 57,2%", - отметил Ярошенко.

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