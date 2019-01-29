На Донбасі бойовики зазнали втрат [ Редактировать ]
До подій на фронті - бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Минулої доби неспокійно було біля Широкиного, Новотошківського і Травневого - противник цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі Мар'їнки та Кримського - застосовував стрілецьку зброю. Жоден з українських військових не постраждав, - звітують у штабі Об'єднаних сил.
За даними розвідки, двох бойовиків знищено.
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