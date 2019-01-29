Голова "Нафтогазу" пообіцяв направити свою зарплатню на підтримку воїнів, волонтерів та лікування дітей - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Топ-менеджерам держкомпаній треба зменшити зарплати. У цьому впевнений нардеп Каплін. Він нагадав про премії та захмарний оклад керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, від якого чи не 5 років вимагали їх скоротити.
За словами Капліна, очільник газового монополіста нарешті дослухався до народних депутатів. Зокрема, Коболєв пообіцяв направити свою зарплатню у 2019 на підтримку воїнів, волонтерів та лікування дітей. Хоча зробив це лише за два місяці до закінчення свого контракту у компанії.
"Я вважаю, що всі без винятку державні службовці - прокурори, судді, керівники державних підприємств мають відмовитись від захмарних кілька мільонних зарплат, коли люди отримують 3-4 тисячі зарплати. Такої різниці не повинно бути. Це абсолютно неправильно", - заявив Сергій Каплін, в.о. голови комітету ВР з питань соціальної політики.
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