У Львові хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв Крут [ Редактировать ]
Згадували про героїв Крут і у Львові. На залізничному вокзалі студенти заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих юнаків у 1918 році.
Також молоді хлопці та дівчата урочисто виконали 10 поезій українських авторів. Усі вірші присвячені двобою під Крутами.
"Вокзал у Львові і вокзали у будь-яких точках України сьогодні - це має стати тим місцем, де ми маємо відати шану нашим героям завдяки, яким ми зараз маємо вільну незалежну Україну", - говорить Тарас Назарків, співорганізатор акції.
"Я надіюся, що у кожній людині є частинка любові до Батьківщини і рідної землі, і кожен буде згадувати це і не буде забувати свою історію", - говорить Надія Степась, учасниця акції.
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