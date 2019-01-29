Разом із військовиками та кіборгами вшанувала подвиг Героїв Крут лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За її словами, бій під Крутами - це звитяга, яка увійшла в історію нашої країни і до сьогодні дає людям силу. Проте, як зауважила політик, наразі ця боротьба не завершена.

Тимошенко вкотре наголосила, що здобуття миру в Україні можливе за умови потужної армії та членства в НАТО.

"Сто один рік назад на цьому місці наші діти, юнаки, курсанти стали на захист України навіть хвилини не замислившись про те, що вони своє життя, молоде життя віддають за наше майбутнє. Вони не замислюючись віддали своє життя", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії "Батьківщина".