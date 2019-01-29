Во вторник, 29 января, в районе польского города Полковице произошло землетрясение, в результате которого на угольной шахте "Рудна" пропали 14 горняков. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Известно, что в момент толчка в шахте находились 32 человека. Семеро получили травмы и были доставлены в больницы.

На месте работают спасатели, которые разыскивают еще 14 горняков.

По предварительным данным, сила толчка составила 4,9 по шкале Рихтера.

Ранее мы сообщали о том, что в Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения.