На шахте из-за землетрясения пропали горняки [ Редактировать ]
Во вторник, 29 января, в районе польского города Полковице произошло землетрясение, в результате которого на угольной шахте "Рудна" пропали 14 горняков. Об этом сообщает радиостанция RMF.
Известно, что в момент толчка в шахте находились 32 человека. Семеро получили травмы и были доставлены в больницы.
На месте работают спасатели, которые разыскивают еще 14 горняков.
По предварительным данным, сила толчка составила 4,9 по шкале Рихтера.
Ранее мы сообщали о том, что в Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения.
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