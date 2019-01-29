Франція надала кредит на розвиток інфраструктури всього Приазов'я - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Маріуполь забезпечать якісною питною водою. Завдяки кредиту, який Франція надала Україні на відновлення міста. Угоду підписали сьогодні. Вартість проекту - 64 мільйони євро.
За словами прем'єр-міністра, уряд сфокусований на розвитку інфраструктури всього Приазов'я. Та передусім гроші підуть на будівництво фільтрувальних станцій, водозаборів, оновлення застарілої мережі саме в Маріуполі.
"Я думаю, що Маріуполь може бути прикладом ефективних практик. І також є містом, яке потребує особливої уваги з боку держави. Мова йде про інфраструктурну інтеграцію, мова йде про реалізацію ряду проектів, які є надзвичайно важливими для мешканців Маріуполя і Донбасу. Французька сторона прийняла відповідне рішення про підтримку цього проекту. Я глибоко переконаний в тому, що він буде якісно реалізований", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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