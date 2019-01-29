Маріуполь забезпечать якісною питною водою. Завдяки кредиту, який Франція надала Україні на відновлення міста. Угоду підписали сьогодні. Вартість проекту - 64 мільйони євро.

За словами прем'єр-міністра, уряд сфокусований на розвитку інфраструктури всього Приазов'я. Та передусім гроші підуть на будівництво фільтрувальних станцій, водозаборів, оновлення застарілої мережі саме в Маріуполі.

"Я думаю, що Маріуполь може бути прикладом ефективних практик. І також є містом, яке потребує особливої уваги з боку держави. Мова йде про інфраструктурну інтеграцію, мова йде про реалізацію ряду проектів, які є надзвичайно важливими для мешканців Маріуполя і Донбасу. Французька сторона прийняла відповідне рішення про підтримку цього проекту. Я глибоко переконаний в тому, що він буде якісно реалізований", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.