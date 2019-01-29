Яку вершину підкорив французький "спайдермен"? Що за сенсація ховалася у вічній мерзлоті в Канаді? І навіщо гостям китайського готелю насипали фруктів у басейни? Про це та інше - в нашому огляді.

До шістдесяти зросла кількість жертв унаслідок прориву дамби в Бразилії. Іще 292 людини вважають зниклими безвісти. Водночас вдалося врятувати 382 людини. Волонтери допомагають родичам зниклих, зокрема, надають їм психологічну допомогу. Греблю прорвало у районі муніципалітету Брумадінью 25 січня. Потоки води ринули на житлові будинки, що належали одній з місцевих компаній. Системи аварійного попередження не спрацювали. Пізніше рятувальники виявили два пасажирські автобуси, поховані під шарами глини.

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"Французький спайдермен" підкорив 47-поверхову будівлю в центрі Маніли. Скелелаз Ален Робер видерся на бізнес-центр, а потім спустився без жодного спорядження за дві години. Унизу на "спайдермена" чекали не лише глядачі, а й поліція. Чоловіка затримали за порушення громадського порядку. Робер відомий тим, що вже підкорив понад сотню висоток без страхування у багатьох країнах світу.

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Канадські науковці виявили в Арктиці майже півсотні зразків рослин, що замерзли 40 тисяч років тому. Зробити це вдалося завдяки небувалому за останні 115 років потеплінню. На острові Баффін, що на захід від Гренландії, почала танути крига, і земля оголилася. Вік рослин визначили за допомогою радіовуглецевої технології. Виявлені зразки рослин нині ретельно вивчають.

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800 тисяч доларів за колекцію скейтів. Такий лот продали з молотка на аукціоні "Сотбіс". У зібранні - 246 дошок для катання від одного з брендів вуличного одягу. Наприкінці минулого століття він почав випускати скейти, оздоблені роботами відомих художників. Вони стали неймовірно популярними серед молоді й досі мають чимало шанувальників. Представники торгового дому кажуть: 800 тисяч - абсолютний рекорд серед таких лотів.

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Незвичайну купіль пропонує своїм клієнтам китайський готель. У басейні з термальних джерел безліч овочів і фруктів. У такий спосіб усім охочим пропонують - або смакувати фруктами, або ж насолоджуватися натюрмортом. Влаштували таке дійство - з нагоди наближення Китайського нового року, щоб він приніс усім успіх та багатство.

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У французькому Ліоні визначили найкращих у світі кондитерів. Їстівні шедеври надали команди з 21 країни. За 10 годин вони мали презентувати шоколадно-медові смаколики, холодний фруктовий десерт і торт, спечений без використання продуктів тваринного походження. Ба більше, виготовити скульптури з шоколаду, цукру та морозива. Перемогу здобули малазійці. Їхній веганський десерт та фігури мавп, вбраних як Елвіс Преслі, підкорили вибагливе журі.