Утром нужно поднимать настроение любыми способами, чтобы день прошел легко, и все ваши дела к вечеру уже были выполнены. И да-да, именно завтрак - залог успешного дня!

Каша с грушей

Ингредиенты:

Хлопья (овсяные) - 50 г

Миндальное молоко - 150 мл

Груша - 1 шт.

Корица - 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Добавьте овсяные хлопья в кастрюлю с молоком. Варите все на среднем огне в течение пяти минут, помешивая, пока смесь не станет кремообразной консистенции.

2. Снимите с плиты и переложите на тарелку. Добавьте корицу и ломтики спелой груши.

Пшенная каша с пряным медовым сиропом и инжиром

Ингредиенты:

Хлопья (пшено) - ½ стакана

Вода - 1 стакан

Молоко - 1 стакан

Соль - 1 щепотка

Орехи (кедровые) - 1 ст. л.

Корица - 1 палочка

Мед - 1 ст. л.

Вода - 2 ст. л.

Инжир (свежий или вяленый) - 3 шт.

Способ приготовления:

1. Молоко и воду подсолить, довести до кипения, затем всыпать предварительно промытое пшено. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения (около 20 минут).

2. Для сиропа кедровые орехи поджарить на сухой сковороде с толстым дном до золотистого цвета, затем добавить мед, воду и палочку корицы и прогреть всю массу 5-7 минут до загустения сиропа.

3. Готовую пшенную кашу подавать с медовым сиропом и ломтиками инжира.

Овсяная каша со свеклой и шоколадом

Ингредиенты:

Молоко (обезжиренное или нормальной жирности, но пополам с водой) - 1,5 стакана

Хлопья (геркулес) - ½ стакана

Свекла (свекольное пюре ) - 3 ст. л.

Какао (несладкое) - 2 ч. л.

Шоколад (горький) - 20 г

Мед - 1 ч. л.

Орехи (и семена) - для украшения

Способ приготовления:

1. Молоко вместе с какао и медом на медленном огне довести до кипения, всыпать овсянку и варить кашу до желаемой густоты.

2. Не выключая огонь, добавить свекольное пюре и шоколад, все аккуратно перемешать, пока шоколад не растает.

3. Готовую кашу украсить орехами на свой вкус.

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