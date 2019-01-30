Что приготовить на завтрак: рецепты самых полезных каш [ Редактировать ]
Утром нужно поднимать настроение любыми способами, чтобы день прошел легко, и все ваши дела к вечеру уже были выполнены. И да-да, именно завтрак - залог успешного дня!
Каша с грушей
Ингредиенты:
- Хлопья (овсяные) - 50 г
- Миндальное молоко - 150 мл
- Груша - 1 шт.
- Корица - 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Добавьте овсяные хлопья в кастрюлю с молоком. Варите все на среднем огне в течение пяти минут, помешивая, пока смесь не станет кремообразной консистенции.
2. Снимите с плиты и переложите на тарелку. Добавьте корицу и ломтики спелой груши.
Пшенная каша с пряным медовым сиропом и инжиром
Ингредиенты:
- Хлопья (пшено) - ½ стакана
- Вода - 1 стакан
- Молоко - 1 стакан
- Соль - 1 щепотка
- Орехи (кедровые) - 1 ст. л.
- Корица - 1 палочка
- Мед - 1 ст. л.
- Вода - 2 ст. л.
- Инжир (свежий или вяленый) - 3 шт.
Способ приготовления:
1. Молоко и воду подсолить, довести до кипения, затем всыпать предварительно промытое пшено. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения (около 20 минут).
2. Для сиропа кедровые орехи поджарить на сухой сковороде с толстым дном до золотистого цвета, затем добавить мед, воду и палочку корицы и прогреть всю массу 5-7 минут до загустения сиропа.
3. Готовую пшенную кашу подавать с медовым сиропом и ломтиками инжира.
Овсяная каша со свеклой и шоколадом
Ингредиенты:
- Молоко (обезжиренное или нормальной жирности, но пополам с водой) - 1,5 стакана
- Хлопья (геркулес) - ½ стакана
- Свекла (свекольное пюре ) - 3 ст. л.
- Какао (несладкое) - 2 ч. л.
- Шоколад (горький) - 20 г
- Мед - 1 ч. л.
- Орехи (и семена) - для украшения
Способ приготовления:
1. Молоко вместе с какао и медом на медленном огне довести до кипения, всыпать овсянку и варить кашу до желаемой густоты.
2. Не выключая огонь, добавить свекольное пюре и шоколад, все аккуратно перемешать, пока шоколад не растает.
3. Готовую кашу украсить орехами на свой вкус.
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