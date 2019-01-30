Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильных туманах [ Редактировать ]
Погода в Украине 30 января будет дождливой. В западных областях прогнозируется мокрый снег.
Ночью синоптики обещают температуру воздуха от 3° тепла до 2° мороза, в западных и восточных областях 2−7° мороза, днем 0−5° тепла. В южной части страны ночью ожидается 1−6° тепла, днем 7−11°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Прогнозируются туманы в большинстве областей, а на дорогах - гололед. Ветер ожидается юго-восточный, 5−10 м/с.
В Киеве 30 января прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем прогнозируется 2−4° тепла.
Во Львове в среду Гидрометцентр обещает дождь и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, днем 2−4° тепла.
В Одессе в ближайшие сутки прогнозируют дожди. Температура ночью 3−5° тепла, днем 7−9° тепла по Цельсию.
В Днепре будет дождливо. Ночью температура воздуха составит 2−4° тепла, днем ожидается от 5−7° выше нуля.
В Харькове в среду обещают дождь. Температура ночью 3−5° ниже нуля, днем 2−4° тепла.
В Карпатах 30 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 2−4° тепла.
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