Киев "исчез" в густом тумане (фото) [ Редактировать ]
В среду утром, 30 января, погода в Киеве преподнесла жителям города "сюрприз", окутав его плотным туманом. Видимость на улицах составляет примерно 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Тем временам, в другие города Украины идет весна.
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