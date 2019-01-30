В среду утром, 30 января, погода в Киеве преподнесла жителям города "сюрприз", окутав его плотным туманом. Видимость на улицах составляет примерно 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Тем временам, в другие города Украины идет весна.