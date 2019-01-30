Потужний шторм "Габріель" ударив по атлантичному узбережжю Європи. Від негоди дісталося Великій Британії, Бельгії та найбільше Франції. Потерпають від зими і по той бік Атлантики - аномальні снігопади й морози скували США та Канаду. Детальніше - у нашому огляді.

Францію накрив потужний шторм "Габріель". На атлантичне узбережжя він приніс ураганний вітер зі швидкістю понад 130 километрів за годину. А центральну частину замело снігом. Помаранчевий рівень небезпеки оголошено майже на всій території країни. В окремих регіонах заборонили рух важкого транспорту та шкільних автобусів. А в аеропортах затримали кілька десятків рейсів.

У США до потужних снігопадів додалися міцні морози. Холодний фронт простягнувся від Дакоти до штату Мен. Середній Захід постраждав найбільше. У районі Чикаго та півночі штату Іллінойс очікують рекордні мінус 46 за Цельсієм. Регіональні уряди закрили сотні шкіл, а авіакомпанії скасували понад тисячу рейсів. Лікарі закликають людей бути обережними, адже дістати обмороження можна вже за 10 хвилин перебування на вулиці.

Зима ставить рекорди і в Канаді. За одну лише ніч країну засипало 30-сантиметровою білою ковдрою. А у столиці Оттаві сніговий покрив сягнув метра. Такого тут не пам'ятають понад десятиліття. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений, хуртовини призвели до перебоїв в роботі найбільших аеропортів. З огляду на складну погодну ситуацію влада оголосила рідкісне для країни попередження про небезпеку.