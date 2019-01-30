Известная российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская опубликовала фото с украинской певицей Ани Лорак на своей странице в Instsgram.

На снимке обе знаменитости позируют без макияжа.

"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых, (между собой в том числе). Идем по плану. Домашняя работа выполняется - взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!" - прокомментировала кадр Олеся.

Поклонники пришли в восторг от естественной красоты артисток и засыпали их комплиментами в комментариях. Подписчики отметили, что они обе выглядят очень молодо и свежо без косметики.

"Замечательно, отличное фото прекрасных женщин"; "Вы большие умнички, обе! И красавицы обе! Еще и талантливы!"; "Прекрасны и без грима"; "Хорошие девчонки и мамы замечательные"; "Без макияжа очень красивые, молоденькие девочки"; "Без косметики, как сексуально и свежо!! Надоело все искуственное!!"; "Красотки однозначно. Даже без косметики", - пишут фаны.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак встревожила сеть новым фото.