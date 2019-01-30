В сети выложили фото Ани Лорак без макияжа [ Редактировать ]
Известная российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская опубликовала фото с украинской певицей Ани Лорак на своей странице в Instsgram.
На снимке обе знаменитости позируют без макияжа.
"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых, (между собой в том числе). Идем по плану. Домашняя работа выполняется - взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!" - прокомментировала кадр Олеся.
Поклонники пришли в восторг от естественной красоты артисток и засыпали их комплиментами в комментариях. Подписчики отметили, что они обе выглядят очень молодо и свежо без косметики.
"Замечательно, отличное фото прекрасных женщин"; "Вы большие умнички, обе! И красавицы обе! Еще и талантливы!"; "Прекрасны и без грима"; "Хорошие девчонки и мамы замечательные"; "Без макияжа очень красивые, молоденькие девочки"; "Без косметики, как сексуально и свежо!! Надоело все искуственное!!"; "Красотки однозначно. Даже без косметики", - пишут фаны.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак встревожила сеть новым фото.
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