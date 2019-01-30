ЕС не будет пересматривать действующее соглашение о Brexit - Макрон [ Редактировать ]
Во время саммита на Кипре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действующий вариант соглашения о Brexit является "лучшим возможным решением, не подлежащим пересмотру", сообщает AFP.
Издание пишет, что до этого Мэй попросила британских парламентариев, отклонивших соглашение, достигнутое с Евросоюзом, предоставить ей полномочия для повторных переговоров.
В ответ Макрон призвал британское правительство оперативно озвучить главному переговорщику от ЕС Мишелю Бернье "следующие шаги, которые помогут предотвратить выход без соглашения, которого никто не хочет, но к которому все должны готовиться".
Ранее мы писали о том, что парламент Британии принял поправки к соглашению о Brexit.
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