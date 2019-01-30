Грипп в Украине массово убивает людей [ Редактировать ]
С начала эпидемического сезона, октябрь 2018 года, Министерство здравоохранения зарегистрировало 28 летальных случаев от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшую неделю с 21 по 27 января от гриппа умерли три человека.
"3 человека умерло от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 28 летальных случаев", - говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркивают, что важно вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. В том числе, за прошедшую неделю прививки против гриппа получили более 1,5 тысячи человек.
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