Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Крокодил

Вы можете быть немного небрежным по своей природе, невнимательным к деталям. Вы практичны и не любите рисковать.

Лодка

Вы любите нюансы и едва заметные детали, вам нравится отличаться от большинства, быть креативным и уникальным. Старайтесь смотреть на картину мира в целом, не тратя времени на мелочи, не имеющие значения.

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