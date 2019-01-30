Пассажиры электропоезда "Жмеринка-Фастов" вызвали полицию в вагон после того, как заметили, что в нем сидит избитый ребенок. Мальчика сопровождал его отец Руслан и мачеха Люда, которая пыталась прикрыть изуродованное лицо Вани. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, пишет "33 канал".

Полицейские и медики забрали шестилетнего Ваню прямо с железнодорожного вокзала.

"Сразу бросилось в глаза то, что у ребенка были серьезные телесные повреждения на лице. А головка - как горшочек. Малыша осмотрели хирург и невропатолог, сделали снимок. К счастью, переломов черепа не обнаружено, зато сотрясение головного мозга и множественные гематомы, под глазами синяки. Мальчику дали обезболивания и поставили капельницу. Он спокойно лежал, был в сознании и хорошо с нами общался", - рассказал один из медиков Казатинской районной больницы.



По словам ребенка, его избила мачеха, но он не помнит, за что именно. Медики подчеркивают, что на теле ребенка были и старые следы от побоев.

Известно, что отец Вани, 30-летний Руслан женат, но его жена находится в тюрьме и лишена родительских прав. Мужчина сошелся с 26-летней Людой и вместе с сыном живет у нее. Отметим, Ваня - не единственный ребенок Руслана, у него есть еще двое детей.

По словам соседей, Руслан часто избивает сына и Людмилу.

"Руслан бил малыша, но не часто. Накануне он привез сына ко мне, и я обратила внимание, что лицо красное. Мальчик сказал, что хотел достать котика и упал на доску у печки, где ботинки сушились. И тогда благоверный начал меня обзывать и избил. А тогда и сына головой о стену. В больницу ехать не хотел, мол, купим мазь и все будет хорошо. У нас железная дорога, вот мы сели и отправились в Казатин. В поезде пассажиры обратили внимание на Ваню и вызвали все службы", - рассказала Людмила.

Руслан просит не рассматривать обращение в соцслужбы и во всем винит сожительницу. После комплекса следственных действий правоохранители задержали Людмилу, хотя изначально подозревали отца ребенка.

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