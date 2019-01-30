Охотники на ведьм убили мать и четверых детей [ Редактировать ]
Охотники на ведьм убили в Индии мать и ее четверых детей, включая 10-месячного ребенка. По словам следователя, жители деревни ворвались в дом женщины в штате Одиша и забили ее детей сельскохозяйственными орудиями, после чего выбросили их тела в колодец, сообщает "УНН" со ссылкой на местные СМИ.
Шесть человек были арестованы и обвинены в убийстве и других преступлениях согласно закону Одиши о предотвращении охоты на ведьм. В полиции заявили, что мужчины подозревали, что мать была ведьмой и несла ответственность за убийство молодой девушки.
"Они признались, что совершили убийства из-за колдовства", - сказал следователь.
Он добавил, что жалоба мужа женщины, который отсутствовал в день убийства его семьи, побудила их напасть на женщину с детьми.
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