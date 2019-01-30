В Николаеве воспитатель садика потеряла трехлетнего ребенка [ Редактировать ]
В детском городке "Сказка" в Николаеве нашли трехлетнего ребенка, которого, как оказалось, потеряла воспитательница детского сада во время прогулки. Инцидент произошел 29 января, пишет "Новости-N".
Маленького мальчика без присмотра взрослых, увидела женщина, которая гуляла со своим ребенком. Испуганный мальчик прятался за деревьями. Не сумев добиться у малыша ответа на вопрос как он здесь оказался и где его мама, местная жительница позвонила в полицию.
Прибывшие на место происшествия патрульные начали выяснять с кем пришел ребенок в детский городок. В этот момент на место прибежала растерянная воспитательница расположенного неподалеку детсада, которая сообщила, что "ребенок наш" и забрала мальчика.
Ранее мы сообщали, что мать жестоко избила ребенка в торговом центре.
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