Инфраструктура железнодорожного транспорта законодательно закреплена за АО "Укрзализниця". На рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта АО "Укрзализниця" является субъектом естественной монополии.

Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам исследования рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом за 2017-2018 гг., сообщает телеканал новостей "24".

При этом, АМКУ дал предложения по развитию конкуренции на рынке перевозок грузов железнодорожным транспортом. Так, одним из шагов, по мнению АМКУ, должно стать создание независимого регулятора для регулирования тарифов на ж/д перевозки.

"С целью развития конкуренции, предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету министров Украины создать независимый регулятор в области транспорта, в частности железнодорожного", - говорится в документе.

Кроме того, АМКУ предлагает разработать и внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О железнодорожном транспорте", положения которого будут способствовать внедрению конкурентных условий на рынке железнодорожных перевозок.

"В частности, предусматривать выделение оператора инфраструктуры, разграничивать предоставление услуг грузовых и пассажирских перевозок, либерализацию рынка предоставления услуг грузовых магистральных локомотивов и т.д.", - говорится в отчете АМКУ.

Также АМКУ рекомендовал разделить путевое хозяйство (пути, инфраструктура) и бизнес перевозки, в частности, допустить частные локомотивы, чтобы исключить влияние на других участников рынка грузоперевозок.

Как сообщали СМИ в декабре прошлого года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Укрзализниця" на 760,390 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 году. В частности, штраф основан на единоличном решении компании о повышении цен на услугу по разведению железнодорожных мостов.