Пассажиры электропоезда "Жмеринка-Фастов" вызвали полицию, заметив, что в нем сидит избитый ребенок. Мальчика сопровождал его отец Руслан и мачеха Людмила, которая пыталась прикрыть изуродованное лицо Вани, сообщает "Бизнес. Медиа".

По факту инцидента было начато расследование. Полицейские и медики забрали шестилетнего Ваню прямо с железнодорожного вокзала.

"Сразу бросилось в глаза то, что у ребенка были серьезные телесные повреждения на лице. А головка - как горшочек. Малыша осмотрели хирург и невропатолог, сделали снимок. К счастью, переломов черепа не обнаружено, зато сотрясение головного мозга и множественные гематомы, под глазами синяки. Мальчику дали обезболивания и поставили капельницу. Он спокойно лежал, был в сознании и хорошо с нами общался", - рассказал один из медиков Казатинской районной больницы.



По словам ребенка, его избила мачеха, но он не помнит, за что именно. Медики подчеркивают, что на теле ребенка были и старые следы от побоев. Известно, что отец Вани, 30-летний Руслан женат, но его жена находится в тюрьме и лишена родительских прав. Мужчина сошелся с 26-летней Людой и вместе с сыном живет у нее. Отметим, Ваня - не единственный ребенок Руслана, у него есть еще двое детей. По словам соседей, Руслан часто избивает сына и Людмилу. Отец ребенка просит не рассматривать обращение в соцслужбы и во всем винит сожительницу. После комплекса следственных действий правоохранители задержали Людмилу, хотя изначально подозревали отца ребенка.

Родители нередко проявляют жестокое обращение к своим детям. На днях мать избила сына на глазах у посетителей торгового центра.