Серйозну травму голови дістала жителька Ужгорода, на яку впала бурулька. Це сталося на одній із центральних вулиць міста. 57-річну жінку - доправили до лікарні.

Через відлигу - великі бурульки нависають чи не на кожному будинку. А от збивати їх - клопіт орендарів або ЖЕКів, кажуть у міській раді. До того ж чиновники не можуть навіть оштрафувати за це. Тож єдине що радять жителям - бути обачними. Що ж до постраждалої жінки - лікарі запевняють - її життю вже ніщо не загрожує.

"Вона втратила велику кількість крові. У зв'язку з кровотечею з ран. Шоу, шоу, але кожен з нас може йти по Шваській і заїхати сюди на кап ремонт. Все дуже печально", - говорить Андрій Потокі, лікар Закарпатського обласного клінічного Центру нейрохірургії та неврології.