Препарату для імунізації достатньо, він хорошої якості і безплатний

У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору, інакше їх не пустять до шкіл та дитсадків. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами.

Лише в обласному центрі в січні на кір занедужали майже три сотні людей. Більшість із них діти. Лікарі підрахували: в місті шість сотень школярів, яких взагалі не щепили.

А ще три тисячі невакцинованих в шестирічному віці. Хоча препарату - для імунізації достатньо, він хорошої якості і безплатний.

Тож батьків попередили - якщо вони відмовляться від щеплення - їхнім дітям доведеться навчатися вдома.