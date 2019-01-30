У Рівному батькам невакцинованих дітей висунули ультиматум [ Редактировать ]
У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору, інакше їх не пустять до шкіл та дитсадків. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами.
Лише в обласному центрі в січні на кір занедужали майже три сотні людей. Більшість із них діти. Лікарі підрахували: в місті шість сотень школярів, яких взагалі не щепили.
А ще три тисячі невакцинованих в шестирічному віці. Хоча препарату - для імунізації достатньо, він хорошої якості і безплатний.
Тож батьків попередили - якщо вони відмовляться від щеплення - їхнім дітям доведеться навчатися вдома.
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