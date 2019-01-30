Зупинити війну на Донбасі та зберегти людські життя можна тільки шляхом прямих переговорів. Так вважає засновник "Опозиційної платформи -За Життя" - Юрій Бойко. Напередодні він запропонував свій план вирішення конфлікту. Всі подробиці в матеріалі.

План врегулювання конфлікту на Донбасі Юрій Бойко представив напередодні - на надзвичайному з'їзді опозиційної платформи "За життя". Політсила одноголосно підтримала кандидатуру Бойка на президентських виборах. За результами соцопитувань, він найвірогідніший кандидат на проходження в другий тур, після лідерки Батьківщини - Юлії Тимошенко. Головні пріорітети політика: боротьба з бідністю, розвиток соціальних інститутів та економіки. Однак найголовніше - зупинити війну на Донбасі. Мирними шляхом. Без жодного пострілу.

"Мы выступаем за мир, а они пять лет продвигают войну, мы за обьединение всей страны, а они раскалывают наше общество языком, религией и войной. Наше найважливіше завдання на найближчий час: перше - ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на Сході України, ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо. Після перемоги", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

План Бойка підтримали і в самій політсилі.

"Це питання відображене в резолюції, яку підписали абсолютно всі делегати. Там так і записано: "Негайно приступити до прямого, прямих перемовин, діалогу, з учасниками військового конфлікту на Донбасі, щоб якнайскоріше припинити бойові дії. Перемовини повинні відбуватися у чотирикутнику: Київ - Донецьк - Луганськ - Москва. Лише такі перемовини дадуть якнайскоріші результати. Цю програму здатний реалізувати кандидат в президенти Юрій Бойко. Тому що він має за плечима потужну команду. Це команда політичної партії "Опозиційна платформа - За Життя", - говорить Юрій Загородній, "Опозиційна платформа - За життя".

"Ключі від миру вони в руках "Опозиційної платформи - За Життя" - вони це продемонстрували на з'їзді, який відбувався буквально днями. Це видно із програм, зареєстрованих кандидатів, наприклад пан Юрій Бойко, який пройшов реєстрації. І вже на сайті ЦВК є програма, з якою можна ознайомитися", - говорить Олександра Решмеділова, політолог.

Однак, за словами політологів, вести перемовини з Москвою зможе далеко не кожен кандидат. Адже, більшість з них знаходиться під санкціями Російської Федерації. Та й з теперішньою владою в Росії навряд чи підуть на діалог.

"Нынешний формат власти точно не устраивает Москву. Они точно не будут публично даже идти на переговоры. Они провели красную черту для того, чтобы показать, что с этими людьми, даже если они будут какие-то дружественные лозунги нам тоже выдвигать и тоже говорить, мы разговаривать, в публичной сфере хотя бы, не будем.

Тут же вопрос не в том, чтобы поехать, а в том чтобы тебя приняли и еще чтобы услышали. Понятно что Юрия Бойко тут самые сильные позиции. Он достаточно об этом открыто говорит, что нужно выходить на переговоры в первую очередь с Россией", - говорить Тарас Загородній, політолог.

"Договариваться с Москвой, а договариваться нужно естественно с Москвой, по поводу регулирования на Донбассе, от Украины должен человек, который, во-первых, настроен на мирное регулирование, и который готов к компромиссам. Я не представляю, как кто-нибудь другой из претендентов на президентство от этого лагеря, кроме Бойко, может потенциально вступить в переговоры с Москвой.

У Бойко есть не просто реалистичный план, у него есть, на сколько я понимаю, возможность говорить и с представителями украинско политического истеблишмента, и убеждать их очень сложно, и говорить с Москвой", - говорить Олег Волошин, політолог.

Але поки що війна на Донбасі продовжується, вже протягом 1440 днів. За останніми данними ООН від початку конфлікту на Донбасі загинули майже 13 тисяч людей.