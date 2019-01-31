31 января - 31-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 334 дня.

Международный день ювелира

31 января - профессиональный день представителей одной из самых древних профессий – ювелира.

Появление такого праздника уходят корнями далеко в прошлое, ведь украшения, которые являются основной продукцией ювелиров, были востребованы еще в древнем мире. Известно, что даже в первобытном обществе люди стремились украшать себя и свое жилище.

Конечно, о профессии ювелира в современном ее понимании речь не шла, но именно идеалы красоты заложили основу для появления ювелирной деятельности на века. Древняя Греция, Киевская Русь славились огромной историей ювелирного искусства.

Позднее, с началом добычи природных драгоценных камней, представления о моде и красоте менялись, но неизменно почитались мастера.

В православной традиции существуют дни святых Козьмы и Домиана, которые считаются покровителями мастеров ручной работы, к которым относят и ювелиров. Эти дни – 14 июля и 14 ноября. Католики, в свою очередь, покровителем ювелиров выбрали святого кузнеца Дунстана, и почитают его 19 мая.

В Украине День ювелира официальным праздником не является, поэтому зачастую отмечается как в современных традициях, так и в религиозных. Одним из главных мероприятий, проводимых в этот день, конечно, являются выставки мастеров ювелирного дела.

Именины 31 января

Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей.

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