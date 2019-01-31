На марафоні жінка пробігла 30 км із цуценям [ Редактировать ]
30 кілометрів із цуценям на руках пробігла учасниця марафону у тайській провінції Ратчабурі. Спортсменка подолала менше третини сорока двокілометрового марафону, аж раптом побачила маленького песика.
Він тремтів від холоду. Тому жінка підняла його і залишок дистанції пробігла із малям. Тепер собача живе у неї.
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