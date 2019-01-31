На Львівщині рятують замерзаючих коней

Уже кілька місяців на Львівщині - просто неба живуть троє коней. І в сніг, і в дощ вони - на полі. Від голоду їх рятує торішня трава під снігом та людська небайдужість. Час від часу тварин підгодовують селяни