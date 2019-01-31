Посол ЕС в России объявил демарш из-за украинских моряков [ Редактировать ]
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер пошел на официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за украинских политических пленных, передает "Обозреватель".
"Посол напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", – рассказал официальный представитель ЕС.
Отмечается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи.
В свою очередь постпредство России при ЕС трактовало встречу по-другому. В его заявлении отмечается, что обсуждалась "ситуация на Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива". В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине".
Ранее Россия заблокировала переговоры об обмене заложниками.
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