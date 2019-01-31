У Вінниці вже почали масове щеплення проти кору в школах і дитсадках. Проводять його безплатно - за заявами батьків.

Якщо в навчальному закладі зголоситься принаймні 20 охочих, туди приїздить мобільна бригада лікарів і вакцинує дітей.

Вихованців дошкільних установ щеплять - за обов'язкової присутності батьків, учнів - довільно. Наразі таку процедуру провели вже у восьми школах міста.