У Миколаєві біля будівлі суду напередодні розстріляли подружжя. На відео з камер спостереження видно, як зловмисник з рушницею підходить до пари і холоднокровно розстрілює людей впритул.

Жінка померла на місці, її чоловік - згодом у кареті швидкої. Нападника затримали. Це місцевий житель, який заборгував подружжю 40 тисяч доларів, і суд ухвалив рішення не на його користь.

Поліція також затримала сина стрільця і з'ясовує, чи знав він про наміри батька.

"Особа, яка вчинила злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського РВ поліції, який проїжджав мимо, затримав цю особу. Встановлено, що він не визнає цей борг, і тому, коли вони вийшли на вулицю після судового засідання, в них відбувся конфлікт між собою", - говорить Іван Вигівський, начальник Слідчого управління ГУ НП у Миколаївській області.