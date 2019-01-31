Спортивные тренировки можно заменить 10-минутной ежедневной прогулкой. Такой совет дала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Прогулка должна быть в активном темпе - со скоростью около 5 км в год.

"Ходить пешком полезно, потому что это хорошая тренировка для сердца и сосудов, улучшает аэробные возможности - то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород; влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел; уменьшает стресс и тревожность; помогает поддерживать здоровый вес", - отметила Супрун.

Она посоветовала не ограничиваться 10 тысячами шагов в день.

Хождение пешком влияет на высокое давление, высокий уровень холестерина, диабет, избыточный вес или ожирение, стресс и тревожность, при нарушениях опорно-двигательного аппарата, таких как боль в пояснице.

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