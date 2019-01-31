У Африці рятують пташенят фламінго від спеки [ Редактировать ]
А у Південній Африці виснажлива посуха загрожує дитинчатам фламінго. Висихає гребля Камферс одне із небагатьох місць, де розмножуються рожеві птахи.
Сотні знесилених крилатих волонтери вивозять до спеціальних притулків у Кейптауні. Там за ними доглядають ветеринари.
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