В Киеве мужчина после увольнения ограбил кофейню [ Редактировать ]
На проспекте Бажана в Дарницком районе Киева спецназовцы задержали мужчину за ограблением своего бывшего места работы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
Выяснилось, что злоумышленник украл из кассы около 10 тысяч гривен. Полицейские увидели, как мужчина выбежал из киоска с кофе. Спецназовцы быстро догнали подозрительного мужчину и узнали, что он ограбил киоск по продаже кофейных напитков.
Злоумышленник ранее работал в этом киоске, а после увольнения решил украсть выручку. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал депутат.