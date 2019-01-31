На проспекте Бажана в Дарницком районе Киева спецназовцы задержали мужчину за ограблением своего бывшего места работы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Выяснилось, что злоумышленник украл из кассы около 10 тысяч гривен. Полицейские увидели, как мужчина выбежал из киоска с кофе. Спецназовцы быстро догнали подозрительного мужчину и узнали, что он ограбил киоск по продаже кофейных напитков.

Злоумышленник ранее работал в этом киоске, а после увольнения решил украсть выручку. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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