В центре Киева нашли труп [ Редактировать ]
31 января на Печерске обнаружен труп. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
Печерск. Труп. Подробности будут известны позже
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)
Более подробных деталей пока не предоставлено. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что женщина нашла в квартире трупы родственников.
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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал депутат.