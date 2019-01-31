Ким Кардашьян снова попалась на фотошопе [ Редактировать ]
Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста. На это обратили внимание администраторы аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.
30 января телезвезда выложила фото в короткой болоневой куртке, облегающих черных лосинах и белых ботильонах на каблуках.
На следующий день у @fakegirlsfvckya появился коллаж из указанного отфотошопленного снимка и его оригинала. Кроме того, в том же аккаунте опубликовали видео "до и после", на котором видны внесенные изменения.
@kimkardashian uploaded it to her Instagram. . #kimkardashian #kanyewest #kyliejenner #kendalljenner #kourtneykardashian #kholekardashian #kardashians #kardashian #jenner #fake #photoshopfail #photoshop #badliar #liar #sosad #sobad #falsa #mentirosa #insecurities #instagram #couplegoals
Публикация от fakegirlsfvckya (@fakegirlsfvckya)
Поклонники бросились критиковать Кардашьян за "ненужную" ретушь.
"Оригинал выглядит намного лучше", - заметили одни.
"Это ее самый бессмысленный фотошоп", - недоумевали вторые.
"Она похожа на восковой манекен на обоих кадрах", - высказались третьи.
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