Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста. На это обратили внимание администраторы аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

30 января телезвезда выложила фото в короткой болоневой куртке, облегающих черных лосинах и белых ботильонах на каблуках.

На следующий день у @fakegirlsfvckya появился коллаж из указанного отфотошопленного снимка и его оригинала. Кроме того, в том же аккаунте опубликовали видео "до и после", на котором видны внесенные изменения.

Поклонники бросились критиковать Кардашьян за "ненужную" ретушь.

"Оригинал выглядит намного лучше", - заметили одни.

"Это ее самый бессмысленный фотошоп", - недоумевали вторые.

"Она похожа на восковой манекен на обоих кадрах", - высказались третьи.

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