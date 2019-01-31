Отруйний смог дошкуляє жителям Скоп'є. Норми забруднення повітря там перевищені вчетверо - влада закрила школи, тимчасово припинила будівельні проекти, а людей заохочує не користуватись автотранспортом.

500-тисячне місто - найзабрудненіша столиця Європи. І не в останню чергу - через географічне розташування.

Скоп'є розміщене в низині, оточеній вугільними підприємствами. А населення масово опалює свої домівки дровами.