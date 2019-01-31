Прорив дамби в Бразилії: з баговиння врятували дівчину [ Редактировать ]
Щасливий порятунок на місці прориву дамби в Бразилії. Майже за тиждень по трагедії - з баговиння врятували 15-річну дівчину. Знайшов її місцевий житель - він сподівався відшукати свою сестру, коли раптом почув жіночий крик.
Бідолаху по груди засмоктало в багнюку. Чоловік дістався до нещасної, і разом вони дочекалися гелікоптера рятувальників.
За офіційними даними, жертвами катастрофи поблизу міста Брумадіно стали 99 людей, доля ще двох сотень невідома.
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