Щасливий порятунок на місці прориву дамби в Бразилії. Майже за тиждень по трагедії - з баговиння врятували 15-річну дівчину. Знайшов її місцевий житель - він сподівався відшукати свою сестру, коли раптом почув жіночий крик.

Бідолаху по груди засмоктало в багнюку. Чоловік дістався до нещасної, і разом вони дочекалися гелікоптера рятувальників.

За офіційними даними, жертвами катастрофи поблизу міста Брумадіно стали 99 людей, доля ще двох сотень невідома.