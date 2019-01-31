Сергій Каплін допоміг жителям Білої Церкви оскаржити зростання тарифів на проїзд [ Редактировать ]
Тарифна перемога - саме так назвали сьогоднішню протестну акцію у Білій Церкві. Більше сотні людей зібрались під місцевою радою аби потрапити на сесію. Там мали прийняти остаточне рішення щодо підвищення тарифів на проїзд.
Допомогти білоцерківцям оскаржити зростання тарифів приїхав нардеп Каплін. Та щойно про це дізналась місцева влада - сесію ніби то скасували. Проте, активістам все ж вдалось потрапити у будівлю і блокували трибуну. Зрештою, депутати таки залишили існуючі розцінки на пасажирські перевезення.
"Зручно мати приватних перевізників, які будуть забезпечувати корупційні апетити керівника. Але ми повинні рухатись в євро-напрямку. Місто за містом, наприклад, Естонія і Латвія переходять до безкоштовного проїзду. До безкоштовного комунального транспорту, який вони фінансують добиваючись синергії у технологічності. У високому рівні організації, сервісу і тд. Цим шляхом потрібно йти. Сьогодні треба не фонтани відкривати, а робити гарний, потужний транспортний парк, який обслуговуватиме простих людей. І на останок - давайте створимо штаб супротиву несправедливих тарифів", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер Соціал-демократичної партії.
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