Ніколас Мадуро намагається здобути прихильність за допомогою обіцянок [ Редактировать ]
Хуан Гуайдо заручився не лише підтримкою західних країн. У нього дедалі більше прихильників і серед можновладців у самій Венесуелі, зокрема, й з-поміж силовиків. Втім, і президент Мадуро не сидить склавши руки. Він намагається здобути прихильність народу за допомогою обіцянок. Усі подробиці - в сюжеті Ірини Іванової.
Усе для народу. Попри катастрофічну ситуацію в країні, Ніколас Мадуро не зраджує своїй риториці. Остання обіцянка - мільярд євро з державного бюджету на розвиток густонаселених міст. Гроші виділять у рамках програми "Разом усе можливо", що охоплює понад 60 мегаполісів.
"Ми започаткували програму "Прекрасна Венесуела" з інвестицією в мільярд євро для 62 найбільш населених міст, щоб вони стали найкрасивішими та найсучаснішими в Латинській Америці".
Поки чинний президент обіцяє - самопроголошений працює. Провів таємні перемови з представниками військових і силових структур, заручився підтримкою США. Тепер разом із американцями чекає схвалення з іншого боку Атлантики.
"Важливо, щоб Європейський Союз вчинив правильно і виступив єдиним фронтом проти Мадуро і за тимчасовий уряд. Європа має зробити те саме, що й ми: накладати санкції, притягати людей до відповідальності. Сподіваюся, за наступні кілька днів це станеться, і ми й далі будемо разом тиснути на Мадуро, щоб він відійшов від влади, щоб у державі запанувала демократія, а не соціалізм з диктатором", - говорить Рік Скотт, сенатор республіканської партії США.
"Більшість європейських країн нас підтримують. Якщо глянути на тих, хто стоїть за Мадуро, то це найгірші режими планети", - говорить Марко Рубіо, сенатор республіканської партії.
Посилює тиск на венесуельський режим і сусідня Колумбія. Там заборонили в'їзд на територію держави двом сотням венесуельських чиновників.
"У списку понад 200 прибічників диктатора, яким заборонено в'їзд. На чолі переліку - Ніколас Мадуро, заступник голови Соціалістичної партії Діосдадо Кабелло і віце-президент Делсі Родріґес. У списку є також іноземці. Якщо вони спробують перетнути державний рубіж, їм загрожують максимальні міграційні санкції", - говорить Крістіан Крюґер, директор агенції з імміграції Колумбії.
Сувора до поплічників режиму - прихильна до народу. Саме Колумбія відкривала свій кордон для простих людей, коли в часи катастрофічного дефіциту вони не могли купити у себе в країні найнеобхідніші продукти. Лише за липень 2016 року цією нагодою скористалися близько 200 тисяч венесуельців. Відтоді інфляція побила не один рекорд.
Тепер громадяни боронять своє право на захист з боку держави - у вуличних протестах.
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